سرقة الأراضي اللبنانية.. سموتريتش يدعو لمد حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الاثنين إن على إسرائيل مدّ حدودها مع لبنان حتى نهر الليطاني في عمق جنوب البلاد، وذلك في الوقت الذي قصفت فيه قوات الاحتلال الجسور ودمرت المنازل في المنطقة ضمن تصعيد للهجوم العسكري على حزب الله.

ويقول سموتريتش في برنامج إذاعي إسرائيلي إن الحملة العسكرية في لبنان "يجب أن تنتهي بواقع مختلف تمامًا، سواء بقرار حزب الله أو بتغيير حدود إسرائيل".

ويضيف سموتريتش: "أقولها هنا بشكل قاطع... في كل مكان وفي كل نقاش: يجب أن تكون حدود إسرائيل الجديدة هي نهر الليطاني".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد ألمح في وقت سابق من هذا الشهر إلى خطط للاستيلاء على أراضٍ، قائلاً إن لبنان قد يواجه "خسارة أراضٍ" إذا لم ينزع سلاح حزب الله.

ويقول مسؤول لبناني لوكالة رويترز إن بيروت لا تزال تعوّل على القوى الخارجية لممارسة ضغط كافٍ على إسرائيل لإنهاء الحرب، من خلال عرض الرئيس اللبناني جوزيف عون لإجراء محادثات مباشرة.

كما يدعو سموتريتش إسرائيل إلى ضم الأراضي التي تسيطر عليها حاليًا في قطاع غزة، وصولًا إلى خط الهدنة مع حماس وقد أبقى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر إسرائيل تسيطر على 53% من غزة، حيث أمرت السكان بالإخلاء وهدمت المباني.