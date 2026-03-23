الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مشروب بسيط قبل النوم يجعل بشرتك أصغر 10 سنوات.. السر في مكون واحد فقط

بشرة
بشرة
أسماء عبد الحفيظ

في ظل البحث المستمر عن حلول طبيعية للحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر، كشف خبراء التغذية عن مشروب بسيط يمكن أن يُحدث فرقًا ملحوظًا في مظهر البشرة، ويمنحها إشراقة وشبابًا قد يجعلك تبدين أصغر بسنوات.

هذا المشروب ليس باهظ الثمن أو صعب التحضير، بل يتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، ويعتمد بشكل أساسي على تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، وهو العنصر المسؤول عن مرونة الجلد وشبابه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما هو هذا المشروب السحري؟

يعتمد المشروب على مزيج من الماء الدافئ مع عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، ويمكن إضافة رشة من القرفة لزيادة الفائدة. 

هذا الخليط البسيط يحتوي على عناصر غذائية قوية تعمل على تحسين صحة البشرة من الداخل.

لماذا هذا المشروب فعال؟

الليمون غني بفيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أن العسل يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة، يحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف خلايا الجلد.

أما القرفة، فتساعد في تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا البشرة بشكل أفضل.

فوائد مذهلة للبشرة

الاستمرار على هذا المشروب يوميًا قد يمنحك عدة فوائد، منها:

  • تقليل ظهور التجاعيد
  • تحسين مرونة الجلد
  • توحيد لون البشرة
  • تقليل البقع الداكنة
  • منح البشرة نضارة طبيعية

كما يساعد هذا المشروب على ترطيب الجسم من الداخل، وهو ما ينعكس مباشرة على مظهر البشرة.

متى يتم تناوله؟

ينصح الخبراء بتناول هذا المشروب قبل النوم أو في الصباح على معدة فارغة، حيث يكون الجسم أكثر قدرة على امتصاص العناصر الغذائية والاستفادة منها.

هل هناك أخطاء يجب تجنبها؟

رغم بساطة هذا المشروب، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي قد تقلل من فعاليته، مثل:

  • استخدام ماء ساخن جدًا، مما يقلل من فوائد الليمون
  • إضافة كميات كبيرة من العسل
  • عدم الاستمرار عليه لفترة كافية

الانتظام هو السر الحقيقي للحصول على نتائج ملحوظة.

هل يغني عن العناية بالبشرة؟

رغم فوائده، يؤكد الخبراء أن هذا المشروب لا يغني عن روتين العناية بالبشرة، مثل تنظيفها وترطيبها واستخدام واقي الشمس، لكنه يعتبر عاملًا مساعدًا قويًا يعزز من صحة البشرة من الداخل.

