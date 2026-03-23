200 ألف برميل يوميا .. العراق يستعد لتصدير النفط من الأردن وسوريا

تستعد منافذ محافظة الأنبار العراقية، غربي العراق، لتصدير نحو 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر السيارات الحوضية على خطي العقبة مع الأردن وبانياس مع سوريا، وفق مصادر رسمية عراقية نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد مؤيد الدليمي، الناطق باسم المحافظة، أن المنافذ الحدودية مع الأردن وسوريا والسعودية آمنة وجاهزة للتصدير، في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف أن القدرة التصديرية تصل إلى ما بين 100 و200 ألف برميل يوميًا، وأن هذه المنافذ ستعزز خط كركوك – جيهان مع تركيا.

وأشار إلى أن الخط النفطي العراقي مع الأردن، الممتد من البصرة – حديثة – العقبة، وكذلك الخط مع سوريا من كركوك إلى بانياس، يلعبان دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد العراقي وتخفيف آثار إغلاق مضيق هرمز في حال تفعيلهما.