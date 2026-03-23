الصحة : تطوير خدمات الأشعة وتعزيز التشخيص الطبي بالتحول الرقمي والتدريب

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصاد أنشطة الإدارة العامة للأشعة خلال يناير الماضي، والذي يعكس تقدمًا ملحوظًا في تطوير خدمات الأشعة ورفع كفاءة التشخيص الطبي على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوحدات المتنقلة للأشعة دعمت ثلاث مستشفيات تعاني أعطالًا في أجهزتها، وقدمت فحوصات لـ 441 مريضًا لضمان استمرارية الخدمة الطبية دون انقطاع.

في إطار التحول الرقمي، أعد المشروع القومي للأشعة عن بُعد 8787 تقريرًا طبيًا لصالح 35 مستشفى، شملت الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، الماموجرام، وCR، مما يسرّع التشخيص بدقة وكفاءة أعلى.

وأشار الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في عدة محافظات، منها:

• الموجات فوق الصوتية المتقدمة (ثلاثي ورباعي الأبعاد) بالإسكندرية

• مستويات متقدمة في الأشعة المقطعية ببني سويف والمنوفية

• أساسيات إدارة الجودة بالبحر الأحمر

• الوقاية من الأشعة للأطباء غير المتخصصين بالقاهرة

على صعيد الرقابة والسلامة الإشعاعية، قام المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بمرور 201 منشأة طبية للتأكد من الالتزام بالمعايير، بينما رخصت اللجنة الفنية للأشعة المؤينة 94 منشأة جديدة (حكومية وخاصة)، وأجرت قياسات جرعات إشعاعية شخصية لـ 2067 طبيبًا وفنيًا.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تحديث خدمات الأشعة بكل قطاعاتها، لتقديم تشخيص دقيق وآمن، ورفع جودة الرعاية الصحية للمواطنين في جميع المحافظات.