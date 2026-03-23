هروب أمريكي من الخليج.. إيران: حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" تغادر منطقة العمليات

أعلنت إيران يوم الاثنين أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" غادرت منطقة العمليات بعد إخفاقها في مهمتها ضد إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، أنه تمكن من استهداف مواقع تمركزات المقاتلات الأمريكية من طرازي "إف 35" و "إف 15"، في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

وقال الجيش الإيراني، في بيان: "منذ صباح اليوم، استهدف الجيش الإيراني، بوحدات طائرات مسيرة تابعة للقوات البرية والجوية والبحرية من مختلف أنحاء البلاد، قاعدة تل نوف الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي، وموقع طائرات إف-35 وإف-15 المقاتلة الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية، بطائراته المسيّرة المدمرة".

وأضاف الجيش الإيراني: "تعد قاعدة تل نوف الجوية إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، التي لعبت دورا محوريا في العمليات بعيدة المدى، والاعتداء على الشعب الإيراني بأسرابه المقاتلة وطائرات الدعم".

وأوضح أن "قاعدة موفق الجوية، المعروفة باسم الأزرق، تعد إحدى أهم مراكز العمليات والدعم الأمريكية، وموقعًا لنشر وشن هجمات بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-15 وطائرات حرب إلكترونية ضد إيران".