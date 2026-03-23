طهران تضحي بشعب لبنان.. جيش الاحتلال يزعم سقوط صواريخ إيرانية على لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخين باليستيين أطلقتهما إيران باتجاه إسرائيل، الليلة الماضية، أصابا الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال: “يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها صواريخ باليستية إيرانية لبنان خلال الحرب الحالية”؛ بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ومن جهتها، قالت “إيلا واويا” المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية: "حزب الله، الذي يُطلق على نفسه لقب "حامي لبنان"، هو في الواقع حامي النظام الإيراني".

وأضافت: "لقد ضحى حزب الله بشعب لبنان؛ بدخوله الحرب، خدمةً للمصالح الإيرانية".

وتابعت واويا: "والآن، أدى ذلك بالفعل إلى إلحاق ضرر مباشر من قِبل النظام الإيراني بشعب لبنان".