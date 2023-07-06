تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بذخائر "محظورة دوليا"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الولايات قررت بالفعل الموافقة على الإمدادات.

في وقت سابق، ذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، نقلاً عن مصادر حكومية لم تسمها، أن السلطات الأمريكية قد تقرر تسليم الذخائر هذا الأسبوع.

والذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.