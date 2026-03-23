مصر تحرص على ضبط التصعيد وفتح باب المفاوضات في الأزمة الإيرانية

أكدت فرح الخولي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة، أن الموقف المصري ظل ثابتاً خلال أكثر من 3 أسابيع من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهو ضرورة خفض التصعيد العسكري ونزع فتيل الأزمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية والسياسية باعتبارها المسار الأساسي لحل الأزمة.

دعوة لاستغلال المبادرة الأمريكية

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر مؤخراً شدد على أهمية انتهاز المبادرة الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارها فرصة للعودة إلى الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في وقف التصعيد العسكري في المنطقة.

رفض الاعتداءات والتحذير من التداعيات

وأشارت إلى أن البيان أكد أيضاً رفض مصر القاطع للضربات الإيرانية على الأراضي العربية ودول الخليج والأردن، مع التشديد على عدم المساس بسيادة الدول العربية، كما حذرت القاهرة من التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري، خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري، في ظل ما شهدته الأيام الماضية من آثار سلبية.

تأكيد الحل الدبلوماسي ودور القيادة السياسية

وواصلت أن الموقف المصري يجدد التأكيد على أن الحل الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار يمثلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، موضحة أن هذا التوجه يتجسد من خلال تحركات القيادة السياسية والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العالم، إلى جانب جهود وزارة الخارجية.