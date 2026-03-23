الإشراف العام
توك شو

عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
عبد الخالق صلاح

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن مصر منذ بداية الأزمة حرصت على خفض التصعيد ومنع الحرب، مشدداً على أن الهدف المصري هو وقف العدوان الإيراني على دول الخليج الشقيقة. 

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر لعبت دوراً أساسياً عبر اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليومية مع قادة المنطقة والدور المكثف لوزارة الخارجية، لتحقيق حلول سياسية ودبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح حسين أن مصر كانت أحد الوسطاء الرئيسيين في المباحثات الإيرانية الأمريكية، مؤكداً أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. 

وأشار إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة إذا لم يتم ضبط الموقف، وأن مصر بفضل علاقاتها مع كل الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، تستطيع لعب دور محوري في تهدئة النزاع وإيقاف الحرب.

ولفت عماد الدين حسين إلى أن استمرار التصعيد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار البترول والغاز بنسبة كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود والمواد الغذائية والأسمدة. 

وحذر من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي، مشيراً إلى أن مصر وأوروبا والصين والهند ستكون جميعها متضررة من تداعيات ارتفاع الأسعار نتيجة استمرار الحرب.

