إليك سيدتي .. زيت سحري يساعد في علاج الام الدورة الشهرية والولادة وانقطاع الطمث

يعد زيت الورد من المواد الطبيعية متعددة الاستخدامات ولكن لايعرف الكثير من الاشخاص سوى فوائده التجميلية في حين أنه يساعد في علاج بعض المشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع scienceofessentials نكشف لكم أهم فوائد زيت الورد الصحية للمرأة.

يدعم أعراض الدورة الشهرية وانقطاع الطمث



يُساهم زيت الورد العطري في دعم صحة المرأة من خلال المساعدة في تخفيف أعراض انقطاع الطمث ومتلازمة ما قبل الحيض، مثل تقلصات الدورة الشهرية وتقلبات المزاج، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن زيت الورد العطري يُمكن أن يكون مفيدًا عند استنشاقه أو استخدامه موضعيًا لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وفي إحدى الدراسات، وُجد أن التدليك بزيت الورد العطري يُقلل من شدة عسر الطمث الأولي، مقارنةً بالتدليك وحده.

أجرت دراسة عشوائية مضبوطة في عام 2016 تقييماً لتأثيرات زيت الورد العطري على عسر الطمث الأولي عند استخدامه مع دواء ديكلوفيناك الصوديوم وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي استنشقن زيت الورد المُبخر مع الدواء شعرن بألم أقل بكثير من اللواتي استخدمن الدواء وحده.

يساعد أثناء الولادة

قد يُخفف زيت الورد العطري من التوتر والقلق أثناء الولادة، ويُعتقد أيضاً أنه يُساعد على تقوية الرحم.

ووجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على 120 امرأة في المرحلة الأولى من المخاض أن مستويات القلق انخفضت بشكل ملحوظ لدى المشاركات اللواتي خضعن لاستنشاق زيت الورد العطري لمدة 10 دقائق مع حمام للقدمين وفي دراسة أخرى شملت 8058 امرأة في المخاض، لوحظ أن زيت الورد العطري هو الزيت الأكثر فعالية في تهدئة القلق.

قد يكون زيت الورد العطري مفيدًا أيضًا بعد الولادة القيصرية ففي تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية أُجريت عام ٢٠٢٠، استنشقت المريضات في مجموعات التدخل بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد العطري على قطعة قطن بعد الولادة القيصرية ووجد أن العلاج بالروائح العطرية قد يُخفف من حدة القلق والألم، مع تفوق زيت الورد العطري في التأثير على زيت اللافندر.

