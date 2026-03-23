هل يكون الحل في إسلام آباد؟ تحول تاريخي بمسار الحرب من التصعيد العسكري لاتفاق بين طهران وواشنطن

حملت الساعات القليلة الماضية، مفاجأت متعددة حول الحرب الدائرة ضد إيران من جانب أمريكا وإسرائيل، والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضي وتسببت في مقتل كبار القادة في إيران إلى جانب استهداف متبادل من الجانبين للمنشآت العسكرية والمدنية.

اتفاق من 15 بندا بين واشنطن وطهران

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مباحثات حول اتفاق من 15 نقطة مع إيران، لوقف الحرب الدائرة، كاشفا عن مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، متضمنة عدد من البنود الهامة من بينها السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، وتعهد إيران بعدم الحصول على القنبلة النووية.

وكشف ترامب، أن واشنطن تجري مباحثات مع شخصية رفيعة المستوى في النظام الإيراني، مؤكدا أنه ليس المرشد الجديد مجتبى خامنئي، رافضا الإفصاح عن إسمه إلا أن القناة الـ12 العبرية أكدت أنه محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، قبل أن يخرج الأخير لنفي هذه التصريحات.

صدمة في إسرائيل

ووسط التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني، كشف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى عن حقيقة المفاوضات بين واشنطن وطهران، مضيفا أن تل أبيب كانت تعلم أن جهود الوساطة جارية، من قبل عدة دول، لكنها فوجئت بتصريحات الرئيس ترامب بأن هذه الاتصالات تتقدم وأن هناك على ما يبدو اتفاقات على 15 نقطة.

إسلام آباد مفتاح الحل

وأوضح المسؤول الإسرائيلي في تصريحات لموقع "أكسيوس" بأنه تجري محادثات تمهيداً لعقد اجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين رفيعي المستوى في إسلام آباد، عاصمة باكستان، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى، الذي لم يكشف هويته أنه في إطار المحادثات المتعلقة بالقمة في باكستان، يجري بحث إمكانية أن يكون نائب الرئيس الأمريكي فانس ممثل واشنطن.

جهود دبلوماسة مصرية تركية

وفي سياق متصل، كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، يوم الاثنين أن مصر وتركيا نقلتا رسائل بين الأطراف كجزء من جهد أوسع لتهدئة التوترات المتصاعدة بشأن الحرب ضد إيران، وتهديد البنية التحتية الرئيسية للطاقة.

ترامب يهدد إيران

وكان الرئيس ترامب، أعلن تأجيل تنفيذ تهديده بقصف محطات الطاقة الإيرانية، إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، معلنا عن مهلة خمسة أيام لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية، التي نفتها إيران أيضا.

وهدد ترامب، إيران بأنه إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة سيبدأ بتوجيه ضربات لمحطات الطاقة الإيرانية، لترد طهران بتهديد محطات تحلية المياه في دول الخليج العربي والأردن، وهو الأمر الذي يهدد بتطور كارثي حيث أن دول الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على "التحلية" لتلبية احتياجات سكانها من المياه العذبة.