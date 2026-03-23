علاقة المطر بالتركيز والهدوء .. اكتشفها

تتعرض البلاد خلال الفترة الحالية لموجات متكررة من الأمطار ويربطها البعض بالتأثير السلبي فقط مثل نزلات البرد والأمراض الصدرية ولكنها في الحقيقة تنشر العديد من التأثيرات الإيجابية.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا نكشف لكم علاقة المطر بزيادة التركيز والهدوء.

علاقة المطر بالتركيز

تأثير المطر الإيجابي لا يتوقف عند المظهر الطبيعي بل يلعب صوت المطر دور قوى في تنشيط مسارات الاسترخاء في الدماغ، مما يساعد على خفض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويدعم التوازن العاطفي ولهذا السبب، تحظى أصوات المطر بشعبية كبيرة في تمارين اليقظة الذهنية والتأمل وروتين ما قبل النوم ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد استكشفت دراسة علمية نُشرت في مجلة " علم نفس الموسيقى" كيف تؤثر الأصوات الخلفية المختلفة، بما في ذلك صوت المطر، على قدرتنا على التركيز على مهام مثل حل مسائل الرياضيات.

وجد الباحثون أنه عندما طُلب من المشاركين حل مسائل حسابية صعبة، جعلهم الصمت أبطأ وأقل دقة، بينما ساعدت أصوات المطر على تعزيز تركيزهم وأدائهم.

ومن المثير للاهتمام أن الانطوائيين كانوا أسرع عمومًا من المنفتحين باستثناء وقت هطول المطر، فقد ساعد صوت المطر الغزير المنفتحين على الأداء بنفس السرعة، على الأرجح لأن الإيقاع المنتظم زاد من اليقظة الذهنية دون أن يشتت الانتباه.