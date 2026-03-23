ترامب : دمرنا 85 سفينة وجميع منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية .. وقتلنا قادة الصف الأول
الصلح ميرحهمش والغل ساقهم .. جريمة مثيرة تنهي أمل شاب في الزواج بالمنيا
ترامب: المحادثات مع إيران بدأت بعد التهديد بقصف محطات الطاقة
بعد تراجع ترامب.. إيران تتوعد بتهجيز مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة
الإفتاء: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض مُحرم شرعا
هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها
3 أسابيع فاصلة.. ترامب يحدد 9 أبريل المقبل لوقف الحرب ضد إيران
المقاولون العرب يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بالتحقيق في مباراة بتروجت
سرقة الأراضي اللبنانية.. سموتريتش يدعو لمد حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني
اللهم بحق فاطمة.. الحبيب علي الجفري ينشر دعاء خطبة عيد الفطر 2026
خطة وتشكيل متوقع.. كيف يفكر حسام حسن في وديتي السعودية وإسبانيا؟
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني
إلهام أبو الفتح
بعد تراجع ترامب.. إيران تتوعد بتهجيز مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة

كشفت مصدر عسكري إيراني، اليوم "الاثنين" عن تجهيز طهران لمفاجآت جديدة في الأيام المقبلة سيكون لتنفيذها نتائج كبيرة.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية غير الرسمية، أن قيادة الأمن السيبراني الإيرانية أكدت أن "العدو يسعى لتنفيذ هجمات سيبرانية" على البنية التحتية والخدمات العامة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل تنفيذ تهديده بقصف محطات الطاقة الإيرانية بعد 48 ساعة إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز.

في سياق آخر، أعلنت إيران اليوم الاثنين أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" غادرت منطقة العمليات بعد إخفاقها في مهمتها ضد إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش الإيراني، أنه تمكن من استهداف مواقع تمركزات المقاتلات الأمريكية من طرازي "إف 35" و "إف 15"، في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

وقال الجيش الإيراني، في بيان: "منذ صباح اليوم، استهدف الجيش الإيراني، بوحدات طائرات مسيرة تابعة للقوات البرية والجوية والبحرية من مختلف أنحاء البلاد، قاعدة تل نوف الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي، وموقع طائرات إف-35 وإف-15 المقاتلة الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية، بطائراته المسيّرة المدمرة".

وأضاف الجيش الإيراني: "تعد قاعدة تل نوف الجوية إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، التي لعبت دورا محوريا في العمليات بعيدة المدى، والاعتداء على الشعب الإيراني بأسرابه المقاتلة وطائرات الدعم".

وأوضح أن "قاعدة موفق الجوية، المعروفة باسم الأزرق، تعد إحدى أهم مراكز العمليات والدعم الأمريكية، وموقعًا لنشر وشن هجمات بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-15 وطائرات حرب إلكترونية ضد إيران".

