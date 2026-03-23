بعد تراجع ترامب.. إيران تتوعد بتهجيز مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة

كشفت مصدر عسكري إيراني، اليوم "الاثنين" عن تجهيز طهران لمفاجآت جديدة في الأيام المقبلة سيكون لتنفيذها نتائج كبيرة.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية غير الرسمية، أن قيادة الأمن السيبراني الإيرانية أكدت أن "العدو يسعى لتنفيذ هجمات سيبرانية" على البنية التحتية والخدمات العامة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل تنفيذ تهديده بقصف محطات الطاقة الإيرانية بعد 48 ساعة إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز.

في سياق آخر، أعلنت إيران اليوم الاثنين أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" غادرت منطقة العمليات بعد إخفاقها في مهمتها ضد إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش الإيراني، أنه تمكن من استهداف مواقع تمركزات المقاتلات الأمريكية من طرازي "إف 35" و "إف 15"، في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

وقال الجيش الإيراني، في بيان: "منذ صباح اليوم، استهدف الجيش الإيراني، بوحدات طائرات مسيرة تابعة للقوات البرية والجوية والبحرية من مختلف أنحاء البلاد، قاعدة تل نوف الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي، وموقع طائرات إف-35 وإف-15 المقاتلة الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية، بطائراته المسيّرة المدمرة".

وأضاف الجيش الإيراني: "تعد قاعدة تل نوف الجوية إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، التي لعبت دورا محوريا في العمليات بعيدة المدى، والاعتداء على الشعب الإيراني بأسرابه المقاتلة وطائرات الدعم".

وأوضح أن "قاعدة موفق الجوية، المعروفة باسم الأزرق، تعد إحدى أهم مراكز العمليات والدعم الأمريكية، وموقعًا لنشر وشن هجمات بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-15 وطائرات حرب إلكترونية ضد إيران".