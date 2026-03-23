سلسلة غارات جوية .. المقر الرئيسي للحرس الثوري الإيراني تحت القصف الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال، يوم الاثنين أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف المقر الأمني ​​الرئيسي للحرس الثوري الإيراني خلال سلسلة غارات جوية شنها على طهران قبل قليل.

وأوضح جيش الاحتلال أن المقر كان يقع ضمن بنية تحتية مدنية، وكان يستخدمه الحرس الثوري لتنسيق عمل الوحدات الإقليمية المسؤولة عن فرض النظام والأمن الداخلي، بما في ذلك قوات الباسيج شبه العسكرية.

وفي وقت سابق، دمرت غارة جوية إسرائيلية جسراً آخر على نهر الليطاني بجنوب لبنان.

وقطعت الغارة، التي استهدفت الجسر صباح اليوم الاثنين في قرية قعقعية الجسر الجنوبية، وصلة رئيسية بين مدينة النبطية الجنوبية ومنطقة وادي الحجير جنوباً.

ولم تقدم الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أي تفاصيل إضافية حول الغارة الأخيرة، فيما يُشار إلى أن إسرائيل قد قصفت، أمس الأحد، جسر القاسمية قرب مدينة صور الساحلية الجنوبية. وقد وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف إسرائيل الجديد للجسور في الجنوب بأنه "مقدمة لغزو بري".