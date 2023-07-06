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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف خطة أوكرانيا لتفجير محطة زابوريجيا النووية

صدى البلد

صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيل غيرالدي، بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بسبب فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، مستعد لاتخاذ إجراء يائس ومهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال في مقابلة مع قناة "Judging Freedom": "لم ينجح الهجوم الأوكراني. لقد كانت ورقته الرابحة، لإظهار النجاح في ساحة المعركة والحصول على دعم مباشر من الناتو لنفسه".

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وأضاف غيرالدي، :"الرئيس الأوكراني يريد بشدة المشاركة المباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع ضد روسيا، ولهذا الغرض فهو مستعد لأي شيء، بما في ذلك الهجوم على منشأة نووية" 

ويعتقد غيرالدي أنه في هذه الحالة، يمكن القضاء على رئيس نظام كييف من أجل تجنب كارثة نووية.
 

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