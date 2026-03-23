انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني

سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بعد أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وفق أحدث الأسعار المعلنة:
سعر الدولار في البنك المركزي
البنك المركزي المصري: 52.290 جنيه للشراء و52.428 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك HSBC يسجل 52.320 جنيه للشراء و52.420 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.300 جنيه للشراء و52.359 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع
كريدي أجريكول: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
بنك مصر: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع
سعر الدلار في البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع
QNB الأهلي: 52.270 جنيه للشراء و52.370 جنيه للبيع
بنك البركة: 52.250 جنيه للشراء و52.350 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني (NBK): 52.250 جنيه للشراء و52.350 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 52.190 جنيه للشراء و52.290 جنيه للبيع
وتوضح البيانات استقرار الدولار بين 52.19 و52.42 جنيه في السوق المصرفي، مع ميل للتراجع الطفيف بعد أنباء الاتفاق.