الجيش الروسي يزعم استيلاءه على صواريخ “ستورم شادو” من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية والمضادة للصواريخ استولت عدة صواريخ بعيدة المدى من طراز “ستورم شادو” البريطاني و"هيمارس" الأمريكي، التي أطلقتها القوات الأوكرانية في إطار النزاع المستمر في شرق أوكرانيا.

تشهد شرق أوكرانيا منذ عام 2014 نزاعًا مسلحًا بين القوات الروسية والأوكرانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين. وتتهم كييف والغرب موسكو بتزويد الانفصاليين بالأسلحة والمقاتلين والدعم اللوجستي، ما تنفيه روسيا باستمرار.

وتشهد المنطقة تصعيدًا في التوترات منذ بداية العام الجاري، بسبب تحشيد روسيا لآلاف الجنود والآليات على حدود أوكرانيا، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة.