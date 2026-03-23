تأجيل المباريات .. طلب عاجل في سان جيرمان وستراسبورج لسبب مثير

تقدّم ناديا باريس سان جيرمان وستراسبورغ بطلب رسمي إلى رابطة الدوري الفرنسي لتأجيل مباراتيهما في الدوري، وذلك بسبب ارتباطاتهما الأوروبية المقبلة.

ويسعي باريس سان جيرمان لتأجيل مباراته ضد لانس المقررة في 11 أبريل، بينما تريد ستراسبورغ تأجيل مباراتها ضدبريست المقررة في 12 أبريل.

ويهدف الناديان إلى الحصول على راحة كافية قبل خوض مباريات ربع نهائي البطولات الأوروبية.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبين، سواء بالموافقة على التأجيل أو الإبقاء على المواعيد كما هي.