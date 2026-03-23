فلوس وحلويات مش أزايز ميه .. قصة مثيرة في فيديو صلاة العيد الصادم

كشف المحامي محمد النجار، دفاع المتهمين في واقعة إلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بمنطقة النزهة بالقاهرة، تفاصيل جديدة مرتبطة بالحادث، مشيرًا إلى أن المقاطع المصورة المتداولة كشفت جانبًا من ملابسات ما جرى.

وأضاف النجار في تصريحات الي - “صدى البلد” أن تجمع الشباب في هذا التوقيت يُعد عادة سنوية متكررة خلال صلاة العيد، حيث يقومون بإعداد أكياس تتضمن مبالغ مالية وحلوى، بهدف توزيعها على المصلين في أجواء يغلب عليها الطابع الاحتفالي، مؤكدًا أن المشاركة كانت تشمل أفرادًا من عائلاتهم.

ولفت إلى أن بداية الواقعة تعود إلى صعود عدد من الشباب فوق سيارة مملوكة لأحد المتهمين، وهو ما دفعهم إلى مطالبتهم بالنزول حفاظًا على السيارة من التلف، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة بين بعض الموجودين في إحدى الشرفات وأحد الشباب، تخللتها تصرفات وُصفت بغير اللائقة، وتم توثيقها عبر مقاطع فيديو متداولة.