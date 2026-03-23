فلوس وحلويات مش أزايز ميه .. قصة مثيرة في فيديو صلاة العيد الصادم
بايرن ميونيخ يدرس بيع ألفونسو ديفيز وسط اهتمام مانشستر يونايتد
إلغاء لجنة التخطيط .. ومدير كرة جديد | خاص بتفاصيل مثيرة في الأهلي
دعاء الإفطار للصائمين في الست من شوال 2026.. ردّد أفضل الأدعية المستجابة
ترخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات بشروط جديدة .. مشروع قانون
من الساونا .. محمد صلاح في ظهور لافت بعد الإصابة
الإعلام العبري يكشف هوية المسئول الإيراني رفيع المستوى المتفاوض مع واشنطن
وزير الخارجية يحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب
مفاجأة.. ترامب يعلن التفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
مفاجأة صادمة.. ترامب: نتفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران
بين وقف الحرب وتمويلها.. ترامب: أسعى لتوفير 200 مليار دولار للبنتاجون
ديني

دعاء الإفطار للصائمين في الست من شوال 2026.. ردّد أفضل الأدعية المستجابة

أحمد سعيد

يحرص المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك على صيام الست من شوال لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، حيث إنها تعادل صيام الدهر كله، ويبحث كثيرون عن دعاء الإفطار للصائمين في الست من شوال، وأفضل أدعية الإفطار المستجابة، وماذا يقول الصائم عند الإفطار، خاصة أن لحظة الإفطار من أعظم أوقات استجابة الدعاء. 

وفي السطور التالية نعرض أبرز أدعية الإفطار في صيام الست من شوال، وفضل هذه الأيام المباركة، وأهم الكلمات التي يرددها الصائم لينال القبول والمغفرة والرزق.

من أفضل ما يقوله لمن يقوم بـ صيام الست من شوال هو دعاء الإفطار للرزق فيرفع يديه ويقول : 

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك واللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا".

ما هو فضل صيام الست من شوال ؟

وفي إطار توضيح الأحكام الفقهية وجهت دار الإفتاء، رسالة إلى متابعيها قائلة "احرص على صيام ستة أيامٍ من شهر شوال فصيامها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أجرٌ عظيم. 

واستشهدت دار الإفتاء عبر فتوى منشورة على صفحتها على فيسبوك، على فضل صيام الست من شوال ، بما جاء عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم.

أدعية الإفطار في صيام الست من شوال

ومن أفضل الأدعية التي يقولها الصائم الست من شوال لطلب الرزق والعفو والعافية ما يلي:

« يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون».

« اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

« اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».

« اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».

دعاء الرزق يقوله الصائم عند الإفطار في أيام الست من شوال

 

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيّنا المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين».
 

« اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

« اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».

«الحمد لله الذي ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه».
 

« اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
 

«اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

صبحي

لاعب الزمالك السابق يهاجم محمد صبحي: يتباع في الصيف

ترشيحاتنا

اختبارات شهر مارس

تفاصيل اختبارات شهر مارس لصفوف النقل بمدارس القليوبية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات بأرض اللواء ويوجه إنذارًا للمسؤولين

صورة موضوعية

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمتابعة منظومة التشغيل

بالصور

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد