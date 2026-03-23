جهاز إدارة الأموال المستردة: نمتلك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة

أكد الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ورفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.

وأوضح في تصريحات اليوم أن هناك إلتزامأ لدي الجهاز لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة «أصول الدولة» ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم «الأصول» والمخاطر والتعديات.

وأضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة «إي. فاينانس» لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.

وقال إن هناك فرعين لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم فى ضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.