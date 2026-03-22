سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد
الصحة: أكثر من 13 ألف طلب للرعايات والحضانات وأكياس الدم عبر الخط الساخن خلال إجازة العيد
الرئيس السيسي يستعرض نتائج جولته الخليجية في اتصال مع عاهل الأردن ويشددان على رفض العدوان على الدول الشقيقة
إسرائيل تصعّد في السويداء.. دمشق تواجه استفزازات لجرها إلى الحرب
صدمة في بريطانيا.. إسرائيل تحذر: صواريخ إيران باتت قادرة على ضرب لندن
رفض يدفعله فلوس.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالضرب فى الإسماعيلية
الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجاناً بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية
رأسية أراوخو تمنح برشلونة التقدم أمام رايو فاليكانو في الشوط الأول "فيديو"
الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ومجموعة السبع تدعو للوقف الفوري للهجمات الإيرانية.. أخبار التوك شو
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين ويحمل إسرائيل المسؤولية ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية
تصعيد بجنوب لبنان.. إخلاء في محيط جسر القاسمية بعد تهديدات إسرائيلية
طهران: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام كامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزير المالية: مستمرون في دعم الصادرات.. وندرس آليات إضافية لتحفيز القطاع.. نواب: تعزز تنافسية المنتج المصري.. ومطالب بمنح المزيد من التسهيلات

أميرة خلف
  • وزير المالية: مستمرون فى الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير
  • برلماني: الحكومة مستمرة في دعم المصدرين لتعزيز تنافسية المنتج المصري
  • برلماني: القطاع التصديري أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني


 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.


وأضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا مستمرون فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس خاصة الصحة والتعليم، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.


وأوضح أننا ماضون في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار. تسهيلات مالية وجمركية لتعزيز الصادرات وحماية المستهلكين

بداية، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تحفيز القطاع التصديري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة.

وأشار" سمير" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى عدة 
آليات  تستهدف تحفيز الصادرات و زيادة تدفق العملة الصعبة إلى الدولة، أبرزها تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم والضرائب على المواد الخام والمنتجات المصدرة، إضافة إلى تقديم حوافز مالية للمصدرين، وتسهيل الحصول على اعتمادات مصرفية ميسرة.

كما طالب عضو النواب بضرورة إطلاق برامج تسويقية لتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية، إلى جانب الرقابة الصارمة على جودة المنتجات لضمان التزامها بالمعايير العالمية، بما يسهم في بناء سمعة قوية للمنتج المصري ويعزز تدفق العملات الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة.

في سياق متصل، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير وزير المالية، بشأن استمرار الوزارة في دعم الصادرات ، مؤكدا أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للقطاع التصديري، لضمان تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.


وأشار" مسعود" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى عدة إجراءات تسهم في تحفيز المصدرين وجلب المزيد من العلة الصعبة للدولة أبرزها تبسيط الإجراءات، وتقديم تسهيلات مالية وجمركية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة العائدات الاقتصادية من الصادرات.

وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.

أحمد كجوك وزير المالية الصادرات الاقتصاد المالية

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
صحة الشرقية
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
