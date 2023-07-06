بيان عاجل من البنتاجون بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن البنتاجون ليس لديه ما يعلنه بعد بشأن قرار أمريكي محتمل لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، مشيرا إلى أن القضية لا تزال قيد النظر.

وأضاف رايدر، في إفادة صحفية: "فيما يتعلق بالذخائر المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، ليس لدي ما أعلنه اليوم… لا تزال هذه المسألة قيد النظر".

وتابع المتحدث باسم وزارة البنتاجون، أن “الولايات المتحدة لديها أشكال مختلفة من هذا النوع من المقذوفات في ترساناتها”.

وأوضح رايدر، أن “واشنطن لا تنظر في إمكانية تزويد كييف بعينات قديمة من الذخيرة العنقودية”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الولايات قررت بالفعل الموافقة على الإمدادات.

كما ذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، نقلاً عن مصادر حكومية لم تسمها، أن السلطات الأمريكية قد تقرر تسليم الذخائر هذا الأسبوع.