رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمتابعة منظومة التشغيل

واصل اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العمل بمواقع الشركة، حيث تفقد اليوم محطة المعالجة الثلاثية لمتابعة منظومة التشغيل داخل المحطة.

وتابع اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، خلال الزيارة كافة مراحل التشغيل بالمحطة وشدد على الإلتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانه بجميع وحدات المعالجه.

وأكد على رفع كفاءة المعدات لضمان التشغيل الأمثل وتعزيز كفاءة عمل المحطة واستدامة الخدمات.



كما تابع سير العمل بمعامل محطة المعالجة الثلاثية، وتابع أعمال سحب العينات والإجراءات التي يتخذها قطاع المعامل في مراقبة جودة المياه المنتجة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.

وشدد رئيس الشركة على الإلتزام بالمعايير القياسية والصحية في مراقبة جودة المياه المنتجة لتحقيق أقصي استفادة من مياه الصرف المعالج في ري المساحات الخضراء والتخلص الآمن من المياه المعالجة للحفاظ على الصحة والبيئة.