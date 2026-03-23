حي جنوب الغردقة يرفع مخلفات البناء من طريق الروضة ويعيد فتحه أمام الحركة المرورية

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة موسعة لرفع المخلفات الصلبة ومخلفات البناء بطريق الروضة، خاصة في المنطقة المؤدية إلى سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات على الطرق العامة.

جاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم البيئة بالتنسيق مع شركة هيبكا، وتحت إشراف سكرتير الحي، بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات التي تعوق حركة السيارات.

وأكد رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن رفع أطنان من مخلفات البناء “الرتش” التي قام بعض سائقي سيارات النقل بإلقائها بالمخالفة على الطريق، ما أدى إلى إعادة فتح الطريق بالكامل وتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، وتجنب وقوع الحوادث.

وشدد اللواء أحمد جبر على ضرورة تكثيف الرقابة من خلال عمل كمائن مفاجئة على الطرق التي تشهد إلقاء مخلفات بشكل غير قانوني، مؤكدًا أنه سيتم مصادرة أي سيارة نقل تضبط أثناء إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب توقيع غرامات مالية على المخالفين.

وفي السياق ذاته، ناشد رئيس الحي المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال إرسال صور وأرقام السيارات المخالفة عبر الصفحة الرسمية للحي، لضمان الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.