قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أجرينا محادثات جيدة للغاية مع إيران للتوصل لحل شامل
الرئيس السيسي لنظيره الإندونيسي: مصر تدعم أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة
إيقاف الحرب على البنية التحتية لمدة 5 أيام.. مباحثات مثمرة بين ترامب و إيران
بعد وداع إفريقيا والكاس.. هل يواجه الأهلي شبح موسم صفري؟
الرئيس السيسي يعرض جهود مصر لوقف التصعيد بالمنطقة على رئيس اندونيسيا
انخفاض أسعار النفط 6% عقب إعلان ترامب تعليق استهداف منشآت الطاقة بإيران
المالية: تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير عودة الشحنات المرتجعة للمصدرين
بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة
توروب وتمرد النجوم.. كواليس خروج الأهلي المهين من دوري أبطال إفريقيا
أبواب الرزق.. 2289 فرصة عمل للشباب.. اعرف الأماكن والشروط
"مش رسمية".. التعليم تنفي صحة بطاقة تحديد مسار البكالوريا المتداولة بفيس بوك
ترامب يعلن وقف الحرب على إيران لمدة 5 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026

رشا عوني

مع انقضاء اجازة عيد الفطر2026 ، يتساءل الكثير عن هل الثلاثاء اجازة رسمية ضمن عطلة العيد وعدد أيام اجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي و الخاص، خاصة أنها أطول إجازة رسمية  منذ بداية العام الجاري وفقا لأجندة مجلس الوزراء. 

الأثنين أم الثلاثاء ؟ 

ويعتقد البعض أن الثلاثاء إجازة رسمية ضمن أيام عطلة عيد الفطر، لكن من المقرر انتهاء الاجازة اليوم الاثنين وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء ووزير العمل . 

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر2026 

وبحسب القرار، بدأت الإجازة الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، على أن يعود الموظفون إلى العمل صباح الثلاثاء 24 مارس 2026، وهو ما يجيب بشكل واضح على موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026 حيث تنتهي رسميًا بنهاية يوم الاثنين.

وتشمل هذه الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتكون مدفوعة الأجر بالكامل.

موعد إجازة شم النسيم 2026 فى مصر

وتتصدر إجازة شم النسيم قائمة العطلات الرسمية المرتقبة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة ووفقاً لأجندة العطلات الرسمية المنشورة عبر موقع رئاسة الجمهورية، فمن المقرر أن توافق إجازة شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026.

الاجازات الرسمية 2026 بعد عيد الفطر 

 

13 أبريل: إجازة شم النسيم

25 أبريل: عيد تحرير سيناء

1 مايو: عيد العمال

26 مايو: وقفة عيد الأضحى

27 إلى 29 مايو: إجازة عيد الأضحى

16 يونيو: رأس السنة الهجرية

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو: عيد ثورة يوليو

26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

اجازة رسمية اجازة عيد الفطر اجازة عيد الفطر2026 اجازة شم النسيم اجازة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سيف الجزيري

الجزيري ليس الأول في الزمالك.. نجوم عالميون لعبوا كحراس مرمى في اللحظات الحاسمة

منتخب السعودية

غيابات في قائمة منتخب السعودية قبل مواجهة مصر وديا

محمد صلاح

المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر يكشف سر احترافية محمد صلاح في أوروبا

بالصور

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد