الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026

مع انقضاء اجازة عيد الفطر2026 ، يتساءل الكثير عن هل الثلاثاء اجازة رسمية ضمن عطلة العيد وعدد أيام اجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي و الخاص، خاصة أنها أطول إجازة رسمية منذ بداية العام الجاري وفقا لأجندة مجلس الوزراء.

الأثنين أم الثلاثاء ؟

ويعتقد البعض أن الثلاثاء إجازة رسمية ضمن أيام عطلة عيد الفطر، لكن من المقرر انتهاء الاجازة اليوم الاثنين وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء ووزير العمل .

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر2026

وبحسب القرار، بدأت الإجازة الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، على أن يعود الموظفون إلى العمل صباح الثلاثاء 24 مارس 2026، وهو ما يجيب بشكل واضح على موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026 حيث تنتهي رسميًا بنهاية يوم الاثنين.

وتشمل هذه الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتكون مدفوعة الأجر بالكامل.

موعد إجازة شم النسيم 2026 فى مصر

وتتصدر إجازة شم النسيم قائمة العطلات الرسمية المرتقبة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة ووفقاً لأجندة العطلات الرسمية المنشورة عبر موقع رئاسة الجمهورية، فمن المقرر أن توافق إجازة شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026.

الاجازات الرسمية 2026 بعد عيد الفطر

13 أبريل: إجازة شم النسيم

25 أبريل: عيد تحرير سيناء

1 مايو: عيد العمال

26 مايو: وقفة عيد الأضحى

27 إلى 29 مايو: إجازة عيد الأضحى

16 يونيو: رأس السنة الهجرية

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو: عيد ثورة يوليو

26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة