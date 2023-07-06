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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، اليوم الخميس، إن تركيز واشنطن ينصب على استمرار المساعدة لـ أوكرانيا وليس المفاوضات.

جاءت تصريحات البيت الأبيض تعليقا على معلومات من وسائل الإعلام الأمريكية حول اتصالات مع الزملاء والمسؤولين في روسيا بما في ذلك إمكانية الدخول في مفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا.

وقال بيتس، في إفادة صحفية: "تواصل الولايات المتحدة مساعداتها لكييف، وليس تنظيم محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية".

وأضاف نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أن “تركيز الولايات المتحدة هو الاستمرار في مساعدة كييف على النجاح حتى تتمكن من التفاوض وفقا لشروطها الخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن المعلومات حول المحادثات السرية المزعومة بين المسؤولين الأمريكيين السابقين ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في أبريل من هذا العام مضللة.

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وكتبت زاخاروفا عبر “تليجرام”، "هذا تضليل أطلقته وسائل الإعلام الغربية".

وتدعي شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أن المحادثات كان من المفترض أن "تضع الأساس للمفاوضات حول إنهاء الصراع في أوكرانيا."

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