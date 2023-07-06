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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممنوع الدخول .. قرار جديد من فنلندا بشأن روسيا

صدى البلد

أعلنت فنلندا، اليوم الخميس، تمديد قيود دخول المواطنين الروس إلى أجل غير مسمى.

وقد قررت فنلندا في عام 2022، فرض قيود علي دخول الروس إلي أراضيها. وكانت هذه القيود تشمل الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية لفضاء شينغن، والذين لا يحملون تصريح حكومي.

وكان سبب هذا القرار هو زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى فنلندا بعد أن أعلنت روسيا عن التعبئة الجزئية لعناصر الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن هذه القيود تهدف إلى الحيلولة تمامًا دون الوضع الحالي للسياحة الروسية في فنلندا والعبور عبرها. وأضاف أن هذه القيود قد تؤدي إلى زيادة طلبات اللجوء ومحاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وأظهرت بيانات من حرس الحدود الفنلندي أن عدد المواطنين الروس الذين دخلوا فنلندا انخفض بعد بدء تطبيق القيود الجديدة.

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