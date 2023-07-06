عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

45 جنديا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، تبادل أسرى حرب شمل عودة 45 جنديًا من كل جانب.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 45 جنديا روسيا أعيدوا من الاسر في أوكرانيا.

بدوره، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن 45 من أفراد الخدمة ومدنيين اثنين أعيدوا إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.

المشاورات مستمرة .. أمريكا تنفي تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

دولة أوروبية تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

كتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”: "أي عملية تفاوض مع الحكومة الروسية الحالية مستحيلة. لا توجد أسباب لإجراء مفاوضات بين مع روسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية على الإطلاق".

روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

موضوعات متعلقة

القضاء علي زيلينسكي.. ضابط أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الحرب بسبب استفزاز كارثي

الدفاع التركية: مليون سوري عادوا لبلادهم بينهم 470 ألفا بـ إدلب

لأول مرة.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل الاتفاق مع قائد فاجنر

تركيا تكشف عن شرط انضمام السويد لحلف الناتو

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

رويترز: لقاء مرتقب بين بايدن وأردوغان في قمة حلف الناتو

دولة أوروبية تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض خلال العام

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها

أحمد السبكي: السيسي وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي

45 جنديا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب

المشاورات مستمرة .. أمريكا تنفي تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ