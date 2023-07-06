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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

دولة أوروبية تعلن
دولة أوروبية تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلي أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، إن فنلندا ستزود أوكرانيا بالحزمة السابعة عشرة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها 105 ملايين يورو.

 

وبلغت التكلفة الإجمالية لجميع المساعدات العسكرية الفنلندية إلى أوكرانيا 1.2 مليار يورو.

 

وقالت وزارة الدفاع الفنلندية: "هذه هي شحنة المساعدة العسكرية السابعة عشرة من فنلندا إلى أوكرانيا. وهي تشمل، المزيد من الأسلحة والذخيرة المضادة للطائرات”.

 

وأضافت: “سيكلف استبدال المعدات الدفاعية في هذه الحزمة فنلندا حوالي 105 ملايين يورو. التكلفة الإجمالية لجميع العسكريين الحزم التي تم تقديمها حتى الآن للتكنولوجيا تبلغ حوالي 1.2 مليار يورو”.

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بدوره، قال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، الذي تم تعيينه حديثا، إن فنلندا ستواصل دعم أوكرانيا في المستقبل.

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