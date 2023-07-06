عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن توقيع إعلان حول الانضمام لحلف الناتو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، اليوم الخميس، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف، وقعا إعلانا مشتركا بشأن التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا في صوفيا.

وكتب جوفكفا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أصبحت بلغاريا، شريكنا المهم في منطقة البحر الأسود، الدولة الـ 22 التي أضفنا معها دعما رسميا لعضوية أوكرانيا في الناتو”.

وأضاف: “ وفقا لنتائج الاجتماع الثنائي للرئيس فولوديمير زيلينسكي مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا نيكولاي دينكوف، تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا في صوفيا”.

وأوضح جوفكفا، أن “الوثيقة تؤكد أيضا أن بلغاريا تدعم اكتساب أوكرانيا لعضوية الناتو بمجرد أن تسمح الظروف بذلك؛ يدرك الشركاء البلغاريون أن عضوية أوكرانيا في الناتو هي الطريقة الوحيدة لضمان مستوى كاف من الأمن”.

ينتظر معجزة في أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن اقتراب انهيار الناتو

لا شيء يعمل.. زيلينسكي يواجه كارثة في أوكرانيا

وأضاف: "في فيلنيوس في قمة الناتو، تسعى أوكرانيا إلى تلقي دعوة واضحة لعضوية الناتو وتعتمد على دعم جميع الشركاء".

زيلينسكي أوكرانيا الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

موضوعات متعلقة

ينتظر معجزة في أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن اقتراب انهيار الناتو

لا شيء يعمل.. زيلينسكي يواجه كارثة في أوكرانيا

مقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار في الضفة الغربية.. فيديو

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بذخائر "محظورة دوليا"

روسيا: الأنباء حول المفاوضات السرية بين مسئولين أمريكيين سابقين ولافروف مضللة

إعلان عاجل من رئيس بيلاروسيا بشأن اندلاع حرب أهلية بدول الاتحاد الأوروبي

روسيا تفجر مفاجأة بشأن تورط حلف الناتو في الحرب ضدها

انخفاض شديد.. تراجع الروبل الروسي لأدني مستوى أمام الدولار واليورو

ترشيحاتنا

رسميًا .. شوبير : الوكرة القطري يتعاقد مع حمدي فتحي 4 مواسم

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

الدفاع التركية: مليون سوري عادوا لبلادهم بينهم 470 ألفا بـ إدلب

ارتفاع كبير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة| فيديو

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ