بيان عاجل من أوكرانيا بشأن توقيع إعلان حول الانضمام لحلف الناتو

قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، اليوم الخميس، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف، وقعا إعلانا مشتركا بشأن التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا في صوفيا.

وكتب جوفكفا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أصبحت بلغاريا، شريكنا المهم في منطقة البحر الأسود، الدولة الـ 22 التي أضفنا معها دعما رسميا لعضوية أوكرانيا في الناتو”.

وأضاف: “ وفقا لنتائج الاجتماع الثنائي للرئيس فولوديمير زيلينسكي مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا نيكولاي دينكوف، تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا في صوفيا”.

وأوضح جوفكفا، أن “الوثيقة تؤكد أيضا أن بلغاريا تدعم اكتساب أوكرانيا لعضوية الناتو بمجرد أن تسمح الظروف بذلك؛ يدرك الشركاء البلغاريون أن عضوية أوكرانيا في الناتو هي الطريقة الوحيدة لضمان مستوى كاف من الأمن”.

وأضاف: "في فيلنيوس في قمة الناتو، تسعى أوكرانيا إلى تلقي دعوة واضحة لعضوية الناتو وتعتمد على دعم جميع الشركاء".