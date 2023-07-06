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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ينتظر معجزة في أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن اقتراب انهيار الناتو

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الخميس، إن قمة الناتو القادمة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستظهر أن حلف شمال الأطلسي على وشك الانهيار.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون، إن “دول التحالف كانت تعتمد على أيديولوجية غير قابلة للحياة لعقود، مما أدى في النهاية إلى تفجير الصراع الأوكراني”.

وأشار إلي أن بقاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” كمؤسسة على المحك في الوقت الحالي.

وأضاف ريتر: "ستكون قمة الناتو هذه تجمعا للدول المرعوبة، تنتظر بشدة معجزة يمكن أن تغير مصيرها، وهي أنها راهنت بكل شيء على الحصان الأوكراني… لكن الحصان الأوكراني تعثر بالفعل وهو يرقد علي الأرض بثلاث أرجل مكسورة، ولن يفوز".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف كانت تأمل في شن هجومها العسكري على روسيا في وقت أقرب بكثير، لكنها تعثرت بسبب نقص الأسلحة التي يزودها الغرب.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اعترف زيلينسكي بأن الهجوم المضاد لأوكرانيا، الذي استمر لمدة شهر تقريبًا، قد “تباطأ” بسبب الدفاعات الروسية القوية.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أبلغ الزعماء الأوروبيين أن أوكرانيا ترغب في بدء حملتها “في وقت أبكر بكثير”، لكنها بحاجة إلى “كل الأسلحة والمواد اللازمة لذلك”.

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وقال إنه “في بعض المناطق، لا تستطيع قوات كييف حتى التفكير في بدء الهجمات لأنها لا تمتلك 'الأسلحة ذات الصلة”.

وأوضح الزعيم الأوكراني أن “كييف كانت تعلم أن التأخير سيؤدي إلى تقدم أبطأ. أدرك الجميع أنه إذا حدث الهجوم المضاد في وقت لاحق، فسيتم إلغام جزء أكبر من أراضينا”.

الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا كييف

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