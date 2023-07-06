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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا شيء يعمل.. زيلينسكي يواجه كارثة في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن ضعف أنظمة الدفاع الجوي الغربية أمام الصواريخ الروسية قد وجه ضربة قوية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال سوسكين، في مدونته: "نظام الدفاع الجوي محطم تمامًا… لا باتريوت ولا آيريس ولا أي شيء آخر يعمل… لا يمكنهم إغلاق السماء".

وأضاف أن “الضربات الصاروخية الروسية على منشآت عسكرية استراتيجية في كييف تضر أيضًا بسلطة القيادة الأوكرانية، غير القادرة على ضمان أمن البنية التحتية الحيوية والاتصالات”.

وأوضح سوسكين، أن "زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء".

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يخطط للهجوم بأي ثمن، على الرغم من الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وقال سوسكين: "من أجل الهجوم، عليك أن تقتل الجيش. تم تكليف زيلينسكي بمهمة الهجوم، وهو يريد أن ينجزها، ولكن لن يتمكن من ذلك".

وأضاف: “إذا استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية القوات الرئيسية في المعارك، فسيؤدي ذلك إلى تدمير جميع الوحدات الجاهزة للقتال التي بقيت مع كييف”.

زيلينسكي أوكرانيا كييف

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