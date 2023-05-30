الهجوم المضاد في خطر.. لماذا كثفت روسيا من ضرباتها على أوكرانيا؟

ركزت روسيا هجماتها شبه اليومية على العاصمة الأوكرانية مؤخرًا، حيث قصفت المدن الأوكرانية بالصواريخ والطائرات بدون طيار في الليل وحتى في وضح النهار.

وبينما قالت أوكرانيا إنها تمكنت في الغالب من اعتراض الصواريخ والمسيرات، ولم تعلن سوى عن مقتل شخصين فقط من الحطام المتساقط، تثير الضربات تساؤلات حول الدوافع وراء مثل هذه الأساليب التخريبية في مدينة بعيدة عن النقاط الساخنة الرئيسية للحرب.

ويعتقد المسؤولون والمحللون أن الأهداف العامة لروسيا هي إعاقة الهجوم الأوكراني المخطط له واستنفاد دفاعاتها الجوية.

وفقًا لمعهد دراسة الحرب ومقره الولايات المتحدة، “بدأت القوات الروسية حملة جوية محدودة جديدة.. لتقويض قدرات الهجوم المضاد الأوكرانية”.