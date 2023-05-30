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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تخسر.. هجوم واسع علي زيلينسكي بعد تصريحاته عن روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ندد مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وقالوا إنه لا أحد يحارب الشر أفضل من كييف.

وكتب أحد المستخدمين: "من الصعب تصديق أن أي شخص آخر يهتم لأمرك".

وأضاف آخر: "العالم يجب أن يشهد استقالتك وإعادة توزيع الأراضي الأوكرانية من أجل تجنب الصراع في المستقبل".

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وكتب آخر: "أنت يا سيدي الرئيس، تستنزف الموارد الغربية. نحن بحاجة إلى التوقف عن منحك الصدقات.. لقد تعامل الأفغان بالعصي والحجارة".

وأضاف آخر: "مع وجود صواريخ باتريوت في أيدي الأوكرانيين غير الأكفاء، فقد الغرب خمسة مليارات دولار في أسبوع".

وكتب آخر: "يجب على العالم أن يرى أن الإرهابيين يخسرون. نعم، نحن نراه. أوكرانيا تخسر".

فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي كييف الرئيس الأوكراني

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