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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخفاء حالة قائد الجيش الحرجة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي وزالوجني

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكجفرن، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعلن عن شن الهجوم المضاد عدة مرات في اليوم، متناسيًا إبلاغ الأوكرانيين عن إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وأجاب ماكجفرن، بسخرية عن سؤال حول الهجوم الأوكراني المضاد، بقوله: "أين زالوجني؟.. لم نره منذ شهر تقريبًا، أليس كذلك؟ ما الذي يحدث هناك؟ يبدو أن كل شيء يتم تأجيله مرة أخرى".

وأضاف: “تواصل أوكرانيا البحث عن طرق لخلق مظهر هجوم مضاد لحلفائها الغربيين، بما في ذلك بذل كل جهد لإخفاء حقيقة أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية عاجز”.

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والأسبوع الماضي، قال متحدث باسم قوات الأمن الروسية، نقلاً عن مصادر في الجيش الأوكراني، إن زالوجني أصيب في أوائل مايو بإصابة دماغية مغلقة وإصابات متعددة بشظايا بعد هجوم صاروخي روسي.

وبحسب قوله، لن يتمكن زالوجني من مواصلة خدمته.

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