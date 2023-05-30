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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم جديد لأوكرانيا.. زيلينسكي يطلب أسلحة من كوريا الجنوبية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

لجأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطلب أنظمة دفاع جوي من كوريا الجنوبية ونقلها الى كييف.

جاء ذلك وفقا لما نشرته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية، حيث قالت الصحيفة إن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عقد أول اجتماع مباشر له مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما اليابانية، 21 مايو الجاري، وأجرى  ترتيب للمحادثات بناء على طلب زيلينسكي.

فيما أفادت الإدارة الرئاسية لجمهورية كوريا الجنوبية أن يون سوك يول، وعد كييف بمساعدات إضافية، لا سيما معدات إزالة ألغام وسيارات إسعاف.

وسلم زيلينسكي إلى رئيس كوريا الجنوبية قائمة بعناصر المساعدة المطلوبة، وهي من الأسلحة غير الهجومية.

كييف كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية زيلينسكي

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