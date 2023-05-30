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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل من البرلمان الأوكراني لـ زيلينسكي بشأن بيع الكتب الروسية والبيلاروسية

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني

قدم النائب في البرلمان الأوكراني، تاراس شاميدا، عريضة تطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتوقيع على قانون يحظر استيراد وتوزيع المطبوعات الروسية، وذلك بعد حصولها على 25450 صوتا في البرلمان.

وقال شاميدا: "في 19 يونيو من العام الماضي اعتمد البرلمان القانون 2309-XI بشأن التعديلات على بعض القوانين الأوكرانية بخصوص قيود على استيراد وتوزيع المطبوعات الخاصة، من الكتب والمجلات وخلافه، من روسيا وبيلاروسيا".

ولفت النائب الأوكراني، إلى أنه على الرغم من قرار البرلمان والتوقيع على العريضة بالإجماع، وتوصية الحكومة ومتطلبات الدستور، فإن الوثيقة لم يوقع عليها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد.

وأضاف أن المطبوعات الروسية لا تزال تباع في أوكرانيا، ما يقوض أمن المعلومات للدولة والأسس الاقتصادية لنشر الكتب الأوكرانية.

ويحظر القانون، استيراد وتوزيع المطبوعات من روسيا وبيلاروسيا، وينص على نشر الكتب في أوكرانيا باللغة الأصلية أو ترجمتها إلى اللغة الأوكرانية أو لغات الاتحاد الأوروبي أو الشعوب الأصلية في البلاد، ويمنع إمكانية استيراد منشورات ذات محتوى معاد لأوكرانيا.

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