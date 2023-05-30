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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة لـ زيلينسكي.. أوكرانيا تتلقي ضربة قوية بشأن “حلم” الانضمام لحلف الناتو

صدى البلد

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” ضئيل للغاية.

وذكرت أنه في اجتماع أوسلو الذي يعقد هذا الأسبوع، سيحاول وزراء خارجية الناتو تسوية الخلافات حول عضوية أوكرانيا حيث يختلف الحلفاء بشأن الدعوات لوضع خارطة طريق لكي تنضم كييف في قمة يوليو.

وقالت “رويترز”، إن الناتو لم يوافق على طلب أوكرانيا للانضمام السريع للعضوية حيث تخشى الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا من أي خطوات تدفع الحلف إلى الاقتراب من الحرب مع روسيا.

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ومع ذلك، تصر كييف على أن يتخذ الناتو على الأقل خطوات ملموسة لضم كييف إلى الحلف في يوليو المقبل.

من جانبه، أوضح ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى التحالف بينما الصراع الروسي الأوكراني قائما، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وعلى هامش اجتماع أوسلو، من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية تعيين رئيس جديد لحلف الناتو ، حيث من المقرر أن يتنحى ستولتنبرج في سبتمبر المقبل.

أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي اوسلو روسيا

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