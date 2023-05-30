روسيا ترسل شحنة جديدة من الأسمدة لهذه الدولة







أرسلت روسيا عبر إحدى شركاتها شحنة ثانية من الأسمدة روسية المنشأ وصلت من الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا، لدعم الأشد احتياجًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



جرى إرسال الحزمة الروسية بتسهيل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ويبلغ وزنها 34 ألف طن من الأسمدة .

ووصلت الشحنة تحت اسم مجموعة «أورالشيم - أورالكالي» إلى كينيا.



وقالت الشركة في بيانها، إن الشحنة الأولى من الأسمدة روسية المنشأ من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى ملاوي في مارس وكان وزنها 20 ألف طن.

وأتاحت لاتفيا الشهر الماضي، إرسال شحنة من الأسمدة روسية المنشأ إلى كينيا.

وتعتبر روسيا الواقعة، عائق أمام استمرار مشاركتها في اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب.

وكانت تلك هي أول شحنة تخرج من لاتفيا من إجمالي نحو 200 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة في ميناء ريجا منذ مارس من العام الماضي، بعدما تمت مصادرتها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.