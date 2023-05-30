عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترسل شحنة جديدة من الأسمدة لهذه الدولة

سفن نقل
سفن نقل


 


أرسلت روسيا عبر إحدى شركاتها شحنة ثانية من الأسمدة روسية المنشأ وصلت من الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا، لدعم الأشد احتياجًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. 
 

جرى إرسال الحزمة الروسية بتسهيل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ويبلغ وزنها 34 ألف طن من الأسمدة .

ووصلت الشحنة تحت اسم مجموعة «أورالشيم - أورالكالي» إلى كينيا. 
 

وقالت الشركة في بيانها، إن الشحنة الأولى من الأسمدة روسية المنشأ من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى ملاوي في مارس  وكان وزنها 20 ألف طن.

وأتاحت لاتفيا الشهر الماضي،  إرسال شحنة من الأسمدة روسية المنشأ إلى كينيا.

وتعتبر روسيا الواقعة، عائق أمام استمرار مشاركتها في اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب.

وكانت تلك هي أول شحنة تخرج من لاتفيا من إجمالي نحو 200 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة في ميناء ريجا منذ مارس من العام الماضي، بعدما تمت مصادرتها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

 

اتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الأغذية العالمي إفريقيا برنامج الأغذية العالم تصدير الحبوب روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعم غير مسبوق من هذه الدولة لروسيا بسبب واحد .. تحدي أمريكا

كبير الدبلوماسيين الأوروبيين: بوتين لن يتفاوض الآن

دولة كبيرة ضحية للحرب التجارية بين الصين وأمريكا

صينيون على القمر.. بكين تطلق سباق الفضاء مع أمريكا 2030

دراسة جديدة.. مصر والسعودية من أكثر الوجهات في السياحة العالمية

أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني بـ السعودية في هذا الموعد .. تفاصيل

14 سنة سجنا لرئيس سابق في هذه الدولة.. اعرف السبب

ارتباك في صفوف الديمقراطيين قبل التصويت على سقف الديون.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

فترة التخفي.. كيف قضى صدام أيامه الأخيرة بعد سقوط بغداد؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري .. والقناة الناقلة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ