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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بعد الهجوم الأوكراني علي موسكو

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات بدون طيار على موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، "يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا شنت صباح اليوم هجومًا إرهابيًا بطائرة بدون طيار على منشآت في موسكو.

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وأضافت: “شاركت ثماني طائرات بدون طيار من طراز الطائرات: تم إسقاط خمسة منها من مجمع مدافع مضاد للطائرات في منطقة موسكو، وتم قمع ثلاث بواسطة الحرب الإلكترونية وانحرفت عن أهدافها المقصودة”.

وأردفت: “تم فتح قضية جنائية بموجب المقال الخاص بالهجوم الإرهابي.”

موسكو الخارجية الروسية أوكرانيا الدفاع الروسية الهجوم الأوكراني روسيا كييف

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