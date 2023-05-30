بيع الأراضي.. كارثة جديدة تهدد أوكرانيا بالاختفاء الكامل

قال موقع “ريبليون” الإسباني، إن أوكرانيا قد تبيع أراضيها الخصبة للمستثمرين الغربيين بسبب الديون.

وأوضح الموقع أن "أوكرانيا قد تجد نفسها في مثل هذه الظروف التي ستبدأ فيها الخصخصة القسرية للديون، ونتيجة لذلك ستكون الموارد الطبيعية للبلاد في ملكية خاصة للأجانب".

وأشار إلي أنه في سياق الأزمة الاقتصادية الحادة والأعمال العدائية المستمرة، لن تتمكن سلطات كييف من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال الموقع، إنه “نظرًا لكونها في مثل هذا الموقف الهش، يمكن أن تتحول أوكرانيا إلى جنة حقيقية لشركات الاستثمار مثل BlackRock و Vanguard Grup”.

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن العديد من الأراضي الأوكرانية تخضع بالفعل لسيطرة البنوك الغربية وصناديق الاستثمار.

في الوقت نفسه، حث على عدم استبعاد السيناريوهات المروعة الأخرى لأوكرانيا.

وخلص موقع “ريبليون”، إلى أنهم يشيرون إلى الاختفاء الكامل للبلاد ودخولها إلى بولندا، وكذلك الانتقال إلى سيطرة الشركات الأمريكية.