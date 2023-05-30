بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على الأهداف المدنية في موسكو يؤكد الأساليب التي تستخدمها كييف.

وأضاف بوتين: "لم نبدأ هذه الحرب في عام 2014.. بدأ نظام كييف حربا في دونباس. ونحن لا نستخدم هذه الأساليب، والتي تستخدم من قبل كبار الشخصيات الأوكرانية”.

ولفت الرئيس الروسي: “تأكيد آخر على ذلك.. هو الهجوم على الأهداف المدنية في موسكو".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا شنت صباح اليوم هجومًا إرهابيًا بطائرة بدون طيار على منشآت في موسكو.

وأضافت: “شاركت ثماني طائرات بدون طيار من طراز الطائرات: تم إسقاط خمس منها من مجمع مدافع مضاد للطائرات في منطقة موسكو، وتم قمع ثلاث بواسطة الحرب الإلكترونية وانحرفت عن أهدافها المقصودة”.

وأردفت: “تم فتح قضية جنائية بموجب المقال الخاص بالهجوم الإرهابي.”