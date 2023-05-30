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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الغرب يدفع أوكرانيا لارتكاب جرائم متهورة أكثر من أي وقت مضى

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الأوكرانية نحو جرائم متهورة بشكل متزايد.

وقالت الخارجية الروسية، إن “الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الأوكرانية نحو أعمال إجرامية متهورة بشكل متزايد، بما في ذلك أعمال الإرهاب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب".

وأشارت إلى أن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو موجه ضد المواطنين الروس.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية: "مثل هذه الهجمات، التي لا معنى لها من وجهة النظر العسكرية، يبدو أنها موجهة حصرا ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر بين المدنيين".

وأوضحت أن "تأكيدات مسؤولي الناتو بأن نظام كييف لن يضرب عمق الأراضي الروسية يتبين أنه نفاق مطلق".

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