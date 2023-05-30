أول تعليق من روسيا على اتهامات التدخل في الانتخابات الرئاسية التركية

قال السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي ييرخوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال “ييرخوف”، خلال مناقشة في نادي الحوار الدولي "فالداي”، "يجب أن أذكر حقيقة أنه كان هناك الكثير من التكهنات حول التدخل الروسي سيئ السمعة فيما يسمى بالانتخابات التركية”.

وأضاف “على الرغم من أنني أريد التأكيد على هذا بشكل خاص، إلا أننا لا يوجد لدينا أي دوافع لذلك على الإطلاق".

وبالأمس، قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية في تركيا أعطت المواطنين خيارًا بين البدائل الحقيقية.

وقال مراقبون دوليون، في بيان، “جرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا بشكل جيد وأعطت الناخبين الفرصة للاختيار بين البدائل السياسية الحقيقية، لكنها اتسمت بلغة تحريضية وتمييزية بشكل متزايد خلال فترة الحملة”.

وأضافوا “أدى التحيز الإعلامي والقيود المستمرة على حرية التعبير إلى خلق أسلوب لعب غير مستوي ميداني، وساهم في ميزة غير مبررة لشاغل الوظيفة”.