تايوان تهنئ أردوغان بعد إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا

هنأت حكومة تايوان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وأعربت تايبيه عن أملها في تعميق التعاون والتبادلات بين الجانبين في مختلف المجالات مستقبلا.

وأفاد بيان صحفي صدر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التايوانية، اليوم، أن وزارة الخارجية طلبت من مكتب ممثل تايوان في تركيا تهنئة أردوغان على إعادة انتخابه باسم الحكومة، والتهنئة على الانتهاء بنجاح من الانتخابات العامة التركية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في تركيا أمس الأحد، حيث فاز الرئيس الحالي أردوغان، بالانتخابات بعد إعادتها.

وصرحت وزارة الخارجية التايوانية، بأن العلاقة بين تايوان وتركيا أصبحت وثيقة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وبعد إطلاق رحلة تايبيه - اسطنبول المباشرة في عام 2014، حيث وقع الجانبان على التوالي اتفاقيات بشأن إدارة الكوارث، وتشجيع الاستثمار، والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الشرطة والتدقيق والتعاون الدولي للمساعدات الخارجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.