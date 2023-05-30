كابوس.. روسيا ترد علي تصريحات كيسنجر بشأن التخطيط للهجوم علي أوروبا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بأن موسكو كانت تخطط لمهاجمة أوروبا الشرقية والسويد وفنلندا، بأنها سخيفة.

وقالت زاخاروفا، "يبدو أن هذا هو الحال عندما يتم نكران الواقع لمجرد أنه لا يسمح بوجوده. المنطق القائل بأن الروس كانوا سيهاجمون أوروبا الشرقية، وفي نفس الوقت السويد وفنلندا، أمر سخيف”.

وشددت الخارجية الروسية على أن مسار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن "الردع المزدوج" للدول التي تقف متتالية ضد واشنطن وروسيا والصين، يمكن أن يكون "كارثيا" على الهيمنة الأمريكية.

وأضافت: "في غضون ذلك، فإن تحالف روسيا والصين، عندما تقف القوتان العظميان ضد الولايات المتحدة، هو الذي يحدد الاتجاه الرئيسي للجغرافيا السياسية الحديثة اليوم”.

وأكدت زاخاروفا، أن “مسار إدارة جو بايدن، تجاه "الردع المزدوج" وموسكو وبكين، كارثي على الهيمنة الأمريكية... من وجهة نظر "عقيدة كيسنجر" هذا كابوس في الواقع ".