بوتين يكشف كيف حول الغرب أوكرانيا إلى دولة مناهضة لـ روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة، التي يطلق عليها أوكرانيا، قادها أشخاص مرتبطون بالغرب في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحويلها إلي دولة مناهضة لـ روسيا.

وقال بوتين: "المنطقة التي تسمى أوكرانيا كانت تحت السيطرة منذ البداية من قبل أشخاص بقيادة الغرب.. لقد شرعوا في طريق القتال ليس فقط مع روسيا، ولكنهم خلقوا دولة مناهضة لروسيا في هذه المنطقة”.

إلي ذلك، قال بوتين، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، خدع روسيا، ووعد بعدم التوسع إلى الشرق، بل ووصل إلى أوكرانيا.

ولفت بوتين، الانتباه إلى أنه أثناء تشكيل أوكرانيا المستقلة منذ البداية، أعلنت أوكرانيا نفسها دولة محايدة.

وقال الرئيس الروسي: "أعلنت أوكرانيا نفسها دولة محايدة منذ تأسيسها.. ولكن بدلاً من ذلك، اتخذوا تدريجياً مسارًا مختلفًا للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهي منظمة معادية لروسيا وتم إنشاؤها فقط لمحاربة الاتحاد السوفيتي وروسيا”.

وأضاف: “في عام 2008، دون أي علامات خارجية على أي توتر عسكري سياسي، أعلنوا أن أنهم يريدون الانضمام إلى الناتو، والدول الغربية، دول الحلف في بوخارست، في رأيي، أعلنت في القمة أن أبواب الناتو مفتوحة لأوكرانيا”.