قال عضو البرلمان الأوكراني، جيو ليروس، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة أمرت مكتب التحقيقات الحكومي بفتح قضية جنائية بشأن الخيانة المحتملة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وأعضاء فريقه.

وكتب ليروس، عبر “تلجرام”، "لقد أمروا بفتح قضية جنائية ضد زيلينسكي وشركاه! اسمحوا لي أن أذكركم أن الهيئة الفرعية للتنفيذ بالجيب رفضت التحقيق في خيانة زيلينسكي عندما عين عملاء مكتب التحقيقات الحكومي في مناصب رئيسية في إدارة أمن الدولة، لكننا أمرنا من قبل المحكمة لإدخال المعلومات في السجل الموحد للتحقيقات التمهيدية وبدء التحقيق السابق للمحاكمة".

وأضاف: “ينبغي استجواب زيلينسكي، رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك، ونائبه رومان ماشوفيتس، والرئيس السابق لوحدة أمن الدولة إيفان باكانوف، ونائب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع السابق رسلان ديمتشينكو باعتبارهم المتهمين الرئيسيين في التعيين. من وكلاء مكتب التحقيقات الحكومي للخدمة الخاصة”.

وأوضح ليروس: "لن أسمح لهؤلاء الخونة بالإفلات من المسؤولية عن الجرائم الجسيمة ضد الشعب الأوكراني".