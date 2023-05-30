استمتعنا بالمشاهدة .. أوكرانيا تكشف حقيقة تورطها في هجوم المسيّرات على موسكو

علقت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، على اتهام موسكو لكييف بشن هجوم كثيف بالطائرات المسيرة استهدف منشآت ومباني في العاصمة الروسية، نافية تورطها في أي هجوم.

أوكرانيا تنكر تورطها في هجوم الطائرات بدون طيار على موسكو

نفى مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تورط كييف المباشر في هجوم لطائرات بدون طيار على موسكو اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن أوكرانيا استمتعت بمشاهدة الأحداث وتوقعت زيادة في هذه الهجمات.

وتابع "فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع يسعدنا رؤيتهم ونتوقع زيادة في عدد الهجمات".

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، "بالطبع ليس لدينا أي دور مباشر في هذا".

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن أوكرانيا قد أطلقت أكبر هجوم طائرات بدون طيار على موسكو، لكن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات الثمانية.

"عمل ارهابي"

واتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب أعمال "إرهابية" بعد هجوم نادر بالمسيرات على موسكو ومنطقتها، مشيرة إلى أنها اعترضت الطائرات الثمانية التي تستخدم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "هذا الصباح، شن نظام كييف هجوما إرهابيا للطائرات بدون طيار على مواقع في موسكو" ، مضيفًا: "ثماني طائرات بدون طيار شاركت في الهجوم".

وأضاف أنه تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار وأن أنظمة الثلاثة الأخرى تم تعطيلها ، حيث خرجت منها.

الهجوم الروسي على كييف

جاء ذلك بعد أن تعرضت العاصمة الأوكرانية للهجوم الروسي الثالث خلال 24 ساعة مع أكثر من 20 طائرة بدون طيار ، كما أعلن اليوم رئيس الإدارة العسكرية في كييف.

وقال سيرجي بوبكو إن القوات الجوية الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة بدون طيار هاجمت العاصمة ، بينما قُتل شخص واحد على الأقل وأربعة إصابة ، في هجوم روسيا الثالث على كييف خلال 24 ساعة.